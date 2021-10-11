«برق ورعد».. «الأرصاد» توضح سبب غزارة الأمطار

تصدر هاشتاج «برق ورعد» محركات البحث وموقع التدوينات المصغر «تويتر»، بعدما ضرب القاهرة الجديدة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السبب في هذه الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة الجديدة تحديدًا منطقتي التجمع الأول والخامس منخفض السودان الذي يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف.

وتابع «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل الي جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة».

وأضاف الدكتور محمود شاهين أن درجات الحرارة سترتفع على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة وسيكون الارتفاع ملحوظًا في وسط وشمال الصعيد ومدن الدلتا والقاهرة ويبلغ معدل الارتفاع من درجة إلى درجتين فقط.

وتابع مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سيؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منه بعض الأمطار تكون غير مؤثرة".

ولفت إلى أن الرؤية الافقية ستنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

خرائط المركز الأوربي توضح سيطرة كتلة هوائية

وكانت خرائط المركز الأوربي توضح سيطرة كتلة هوائية مرتفعة في درجة حرارتها خاصة وسط وجنوب الصعيد فترة منتصف الأسبوع كما ينشط منخفض السودان السطحي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وأضاف الخبراء أن أسباب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى نشاط منخفض السودان السطحي مع رطوبة مدارية، والتي ينتج عنها ظهور السحب الركامية على مناطق متفرقة من البلاد وخاصة الصعيد وسيناء قد يتخللها سحب رعدية خاصة سيناء وأجزاء من شمال ووسط الصعيد قد تشمل القاهرة أيضًا.