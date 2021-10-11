الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

19 أكتوبر.. عمومية مصر للألومنيوم تعتمد ميزانية 2020/2021

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

تعقد شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام جمعيتها العامة الأسبوع المقبل.

ووفقا لمصدر بالشركة، فإنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة للشركة ميزانية العام المالي 2020/2021، وقالت الشركة إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 19 أكتوبر 2021 ستنظر في القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020 - 2021.

وأوضحت الشركة أن الجمعية ستنظر، أيضًا، في تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي.

وفيما يخص أعمال الجمعية العامة غير العادية، ستنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لعام 2021.

مصر قانون وزارة مجلس الوزراء مؤشر مارس عقد خسائر على مؤشرات

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