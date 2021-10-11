19 أكتوبر.. عمومية مصر للألومنيوم تعتمد ميزانية 2020/2021

تعقد شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام جمعيتها العامة الأسبوع المقبل.

ووفقا لمصدر بالشركة، فإنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة للشركة ميزانية العام المالي 2020/2021، وقالت الشركة إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 19 أكتوبر 2021 ستنظر في القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020 - 2021.

وأوضحت الشركة أن الجمعية ستنظر، أيضًا، في تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي.

وفيما يخص أعمال الجمعية العامة غير العادية، ستنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لعام 2021.