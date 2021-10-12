«تموين مطروح»: توصيل الغاز لـ56 ألف مشترك سيقلل الضغط على الأسطوانات

أكد المهندس ياسر موسى، المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن المديرية تقوم بتوفير أسطوانات البوتاجاز من خلال مستودعات البوتاجاز بكميات مناسبة تكفي الاحتياجات المحلية، وخاصة خلال ذروة الشتاء وبرودة الطقس التي تبدأ في منتصف شهر ديسمبر المقبل حتى منتصف فبراير المقبل.

وأوضح “موسى”، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية والذي تم التوسع به إلى 56000 مشرك، مما انعكس إيجابيا على تقليل الضغط على استخدامات أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، مؤكدا أنه خلال العامين الماضيين لم تحدث أي أزمات لأسطوانات البوتاجاز التي يتم طرحها بسعر 65 جنيها للأسطوانة الصغيرة المخصصة للاستخدامات المنزلية و130 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة للأنشطة التجارية من أمام المستودع.

وأضاف المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه من العوامل التي تساهم في تقليل الضغط على استخدامات أسطوانات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي الحالي ترجع إلى تخصيص شركة بوتاجاسكو التابعة للهيئة العامة للبترول بتوفير أسطوانات الغاز البوتاجاز الكبيرة والتي تستخدم للأغراض التجارية يتم توزيعها على مزارع الدواجن التي كانت تسبب أزمة في استخدامات وسحب الأسطوانات، وبالتالي تم تخصيص أسطوانات تجارية لها، والتي يتم استخدامها في التدفئة للدورة الإنتاجية من خلال التعاقدات معها.

وأوضح أنه تم توفير خدمة دليفري لتوصيل أسطوانات البوتاجاز الى المنازل برسم يصل 6 جنيهات من خلال شركة بوتاجاسكو والمستودعات أو من خلال الخط الساخن، وذلك بواسطة الموزع المعتمد والذي يحمل رخصة من وزارة التموين لتوصيل الأسطوانات إلى المنازل من خلال وجود كارت يثبت أنه موزع رسمي لتوصيل الأسطوانات، وفي حال بيعه للأسطوانة المنزلية بسعر أعلى من سعرها الرسمي يتم تحرير محضر له في المرة الأولى وهي بمثابة إنذار وفي المرة الثانية يتم سحب كارت الموزع المعتمد ويتم تحرير المحضر ده مرة أخرى.