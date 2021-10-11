الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 8639 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية  إن البرازيل لم تسجل سوى 8639 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و182 حالة وفاة فقط بسبب كوفيد-19.

ومع تلقي أكثر من 70 بالمئة من البرازيليين الجرعة الأولى من التطعيمات حتى الآن، انخفض متوسط الوفيات بكوفيد-19 في آخر سبعة أيام إلى أقل من 500 من ما يقرب من ثلاثة آلاف يوميا في ذروة الجائحة في أبريل نيسان. وكان عدد الوفيات يوم الأحد هي الأدنى في أيام الأحد منذ 15 نوفمبر  2020.
 

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 21 مليونا و575820 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، فيما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 601011، وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ تفش في العالم وثاني أكثر عدد وفيات.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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