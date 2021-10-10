أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

سقطت سيارة من أعلى كوبرى الساحل داخل مياه نهر النيل بنطاق قسم إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى المكان لمحاولة البحث عن أي ضحايا، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من موقع الحادث.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد سقوط سيارة داخل النيل في منطقة إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أى ناجين فى الحادث.

