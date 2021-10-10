الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

الفنان شادي خلف
الفنان شادي خلف

قررت جهات التحقيق إحالة الفنان شادي نبيل خلف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

وجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وشادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله فيلم الثلاثة يشتغلونها، ومن أبرز أعماله 365 يوم سعادة، الأولة في الغرام، هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة.
وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم "دم غزال"،  للكاتب وحيد حامد، بطولة الفيلم لـ منى زكي، نورالشريف، صلاح عبدالله، يسرا، محمود عبدالمغني، عايدة رياض، وعمرو عبدالجليل.

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