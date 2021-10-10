ميكروباص كوبرى الساحل.. القيادات الأمنية تنتقل لموقع الحادث

انتقلت القيادات الأمنية لكوبري الساحل لمتابعة جهود رجال الإنقاذ النهري في البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بإمبابة.

وكشفت التحريات الأولية أن قائد السيارة الميكروباص كان يقود بسرعة زائدة مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده وانقلبت من أعلى الكوبري أثناء توجهه من منطقة إمبابة بالجيزة وصولًا إلى القاهرة اتجاه التحرير.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة بنهر النيل في منطقة إمبابة وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه ويتم البحث عن أي ناجين في الحادث.