الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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خطوات تقديم المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة 2021

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

لينك تقديم المرحلة الثانيةً لكارت الخدمات المتكاملة 2021 .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء رسميا من مرحلة الإعداد لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة على أن يتم توزيعها على المنازل عن طريق إحدى الشركات المتخصصة.

اعرف.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 (تفاصيل)


 

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم الانتهاء من ميكنة نموزج التقييم الطبي وتصنيفها وفقا للفئات العمرية، كذلك تصنيف التقيم الوظيفي، بالإضافة لإجراء الربط الشبكي للأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي وفقا لبنود القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإحدى الشركات لاستخراج البطاقات وتوزيعها على المستفيدين.

 

تقديم المرحلة الثانيةً لكارت الخدمات المتكاملة 2021


 

بطاقات الخدمات المتكاملة عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامة للتحويلات النقدية، يتم تحديد هذا الكارت كل ٥ سنوات من تاريخ اصداره للحالات المستقرة مدي الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.

تم التعاقد مع شركة توزيع لتوصيل البطاقات للمنازل بهدف حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة "الموظف" عن متلقي الخدمة المواطن أو المستفيد.

 

خطوات تقديم المرحلة الثانيةً لكارت الخدمات المتكاملة 2021


 

فيما أكدت وزارة التضامن أن الحالات المستقرة يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي للتقديم المرحلة الثانيةً لكارت الخدمات المتكاملة

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات أساسية يجب إتباعها للحصول على كارت الخدمات المتكاملة :

اولا : تقديم الطلب والتسجيل علي  موقع https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

ثانيا : من تسجيل البيانات الشخصية بدقة لانها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب

ثالثا: ملئ استمارة البيانات الاساسية من خلال مجموعة اسئة ، والتاكد من الاجابة علي كافة الاسئلة بمنتهي الدقة

رابعا : الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك والذي سيظهر لك بعد التسجيل

 

خامسا : حجز كشف طبي للحضور علي بطاقة الخدمات المتكاملة

سادسا : الاستعلام عن الطلب من خلال ايقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الالكترونية

 

سابعا : في حالة قبول الطلب لابد من حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة الالكترونية

ثامنا : يتم التوجة لمكتب التاهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ولدية كافة الاوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك

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واخيرا : بعدها يتم تحديد درجة ونوع الاعاقة بناء علي الكشف الطبي وسيتم تسليم البطاقة في خالة استحقاقك لها


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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