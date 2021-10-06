اعرف.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 (تفاصيل)

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك تزامنًا مع الاستعداد لفتح باب التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط التقديم وخطوات حجز كشف طبي وأنواع الإعاقات التي تحصل على البطاقة الخدمية.

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 - 2022

تستعد حاليا وزارة التضامن الاجتماعي لفتح باب تقديم طلبات الحصول على البطاقات الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة للمرحلة الثانية حيث يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا) وتقدم تلك البطاقة عدة مميزات لذوي الإعاقات أبرزها الجمع بين معاشين والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية والكشف والعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية والحصول على نسبة من شقق وزارة الإسكان والإعفاء الجمركي عن الأجهزة التعويضية " الأطراف الصناعية" والحصول على سيارة مجهزة طلبا لحالاتهم المرضية معفاة من الضرائب و الدمج في المدارس.

حجز كشف طبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك 2021

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الرسوم الجمركية حجز كشف طبي لوضع تقرير مفصل عن حالته المرضية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة حجز كشف طبي من القائمة الرئيسية

كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهزة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له الراغب في الحجز من ذوي الاحتياجات الخاصة

تحديد اسم المستشفى الراغب في إجراء التقارير الطبية فيها

تحديد موعد الكشف المناسب للمريض

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أنواع الإعاقات التي تحصل على البطاقة الخدمية 2021

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وأنواع الإعاقات التي تحصل على بطاقات خدمية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليا ولعل أبرز تلك الإعاقات هي:-