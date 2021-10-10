الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

الطالب المصاب
الطالب المصاب

أصيب اليوم طالب في المرحلة الإعدادية بمحافظة مطروح عقب تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسي، وتم على الفور نقله لمستشفى مطروح العام. 

وزار عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، الطالب في مستشفى مطروح العام عقب تعدي معلم عليه بالضرب للاطمئنان على صحته وتوفير كامل الرعاية الطبية والعلاجية له، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من نائب مأمور قسم شرطة مطروح في الساعة الخامسة والنصف مساءا وأبلغه باعتداء أحد المعلمين على طالب في مدرسة إعدادية بالمحافظة أثناء اليوم الدراسي، مضيفاً أنه وجه على الفور بتحويل الواقعة لإدارة الشئون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة الكاملة صباح الغد بتلك المدرسة الإعدادية حول ملابسات تلك الواقعة ومعالجة آثارها بسرعة ودقة مع التأكيد على حفظ حق الطالب كاملاً، بالإضافة إلي متابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على حالة الطالب الصحية، مؤكدا أن صحته جيدة وفي سبيله لتجاوز تلك الإصابة وجار الأذن بخروجه من المستشفى عقب إجراء الإشاعات على ذراعه المصاب والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل على صحته.

وقدم وكيل «تعليم مطروح» الشكر والتقدير إلى قائد الإقليم لمتابعته الحالة الصحية للطالب لحظة بلحظة منذ تلقي الخبر ونقله إلى مستشفى مطروح العام، مشيداً في الوقت ذاته بمجهودات وكيل وزارة الصحة ومسئولي المستشفى النموذجي للاهتمام البالغ بالحالة الصحية للطالب وحرصهم المخلص على توافر كامل الرعاية الطبية والصحية.

مطروح وكيل تعليم مطروح تعدي بالضرب مستشفى مطروح العام إصابة طالب

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