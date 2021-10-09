«قومي التخطيط»: 27 مليار جهاز متصل بالإنترنت بنهاية عام 2021

أكد معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعاظم الاهتمام بقضايا الأمن السيبرانى وانعكاساتها على قضية التنمية والأمن القومى فى كافة دول العالم، لافتًا إلى أن عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت فى العالم يصل إلى 20 مليار جهاز عام 2020، ويتوقع أن تصل إلى 27 مليار جهاز بنهاية عام 2021، بما يعزز أهمية الأمن السيبرانى خاصة على عتبات تطبيقات الجيل الخامس.

وأشار معهد التخطيط، وفقًا لدراسة أعدها الدكتور محمد ماجد خشبة بعنوان الأبعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبرانى ودوره فى دعم الاقتصادات الرقمية والمشفرة ، إلى ضرورة تبنى منطلقات استراتيجية جديدة لحوكمة الأمن السيبرانى فى ضوء الإطار المفاهيمى الجديد ضمن توجيهات التنمية المستدامة للدولة، بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأطراف المعنية فى الدولة، تربط الأمن السيبرانى بالتحول الرقمى فى الاقتصاد والمجتمع، وقضايا الأمن القومى والوطنى والشخصى، إلى جانب تشكيل فريق مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات – المجلس الأعلى للأمن السيبرانى" ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديد الأهداف الاستراتيجية للأمن السيبرانى والبرامج والمشروعات المرتبطة بها فى الاستراتيجية الجديدة للأمن السيبرانى 2022-2030، ومن ثم تضمين هذه البرامج والمشروعات فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية متوسطة المدى الجديد 2025 – 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2025 – 2030 ، مع اعتبار خصوصيات سرية البرامج الدفاعية والأمنية.

كما شدد على أهمية التسويق والتوعية المجتمعية للمفهوم التنموى المجتمعى لحوكمة الأمن السيبرانى، بالتنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والجهات الحكومية والأهلية المعنية، والتركيز على قضايا الدور التنموى، وصيانة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة مساندة وفى مقدمتها تشريع خاص للأمن السيبرانى فى ضوء الإطار المفاهيمى التنموى الجديد، قانون التجارة الإلكترونية وربطه مع التشريع الخاص بالأمن السيبرانى، وقانون حرية تداول المعلومات وهو موضع نقاش منذ سنوات طويلة.