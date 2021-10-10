الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بيوم الصحة النفسية.. علامات تدل على أنك مرهق عقليًا

علامات الإرهاق العقلي
علامات الإرهاق العقلي

يُعتبر الحفاظ على الصحة النفسية من الأمور الهامة والتي يجب على كل شخص أن يضعها في الحسبان، لذا خصصت منظمة الصحة العالمية يوم العاشر من أكتوبر يومًا للتوعية بالصحة النفسية، وتسليط الضوء على أهميته للصحة العامة.

 

ويعد الإرهاق العقلي من المشكلات النفسية الأبرز، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "medicine health" الطبي، الضوء عليه.

 

ما هو الإرهاق العقلي؟

الإرهاق العقلي هو نوع من التعب الجسدي؛ إلا أنه يصيب عقلك بدلاً من عضلاتك، وتميل إلى الظهور عندما تركز على مهمة صعبة عقليًا لفترة من الوقت.

 

وقد تشعر أيضًا بهذا النوع من هجرة العقول إذا كنت دائمًا في حالة تأهب أو متوتر، فوظيفتك، ورعاية الأطفال أو الوالدين المسنين، وأشياء أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق العقلي.

 

ويمكن أن يضعك الإرهاق العقلي في مزاج سيء، وقد تكون سريع الغضب أو سريع الغضب، فمن الصعب التحكم في عواطفك عندما تكون مرهقًا عقليًا.

 

لا يمكنك إنجاز العمل:

ترتفع إنتاجية الجميع وتنخفض، لكن الإرهاق العقلي يمكن أن يجعل من الصعب حقًا التركيز في العمل، كما أنه يستنزف دوافعك وقد يتشتت انتباهك بسهولة.

 

شرود الذهن أو النعاس:

شرود الذهن أو النعاس من علامات الإرهاق العقلي، حيث يجعل من الصعب الانتباه إلى ما تفعله، وقد لا تتفاعل مع الأشياء بسرعة كبيرة. 

 

أنت لا تنام جيد:

قد تعتقد أنه سيكون من الأسهل أن تغفو عندما يكون عقلك متعبًا، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم وظائف ذات عبء عمل معرفي مرتفع يبلغون عن أعراض الأرق أكثر من أولئك الذين ليس لديهم عمل مرهق عقليًا، حيث يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم الإرهاق العقلي.

 

أنت تفعل أشياء غير صحية:

يمكن أن يكون للإرهاق العقلي تأثير أكبر على أولئك الذين يعانون بالفعل من اضطراب تعاطي المخدرات، حيث يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن إدمان المخدرات.

 

              

القلق يؤدي للإرهاق العقلي:

يؤدي الإرهاق العقلي إلى تحفيز جهازك العصبي السمبثاوي، فالقلق هو إنذار يخبرك بوجود خطأ ما بالصحة النفسية، فإذا كنت دائمًا مرهقًا عقليًا، فقد تبدأ في الشعور بالذعر أو القلق طوال الوقت. 

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الصحة النفسية الإرهاق العقلي علاج الإرهاق العقلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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