الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

خالد الصاوى يتعرض لوعكة صحية مفاجئة: يجلس على كرسى متحرك (صورة)

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تعرضه لوعكة صحية تسببت في الاستعانة بالجلوس على كرسي متحرك، حتى يتماثل الشفاء خلال أيام.

خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي

ونشر «الصاوي» عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«انستجرام»، صورة له أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، وعلق عليها قائلاً: «أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم باذن الله.. ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللى في الضعف».

وسرعان ما انهالت التعليقات على المنشور من محبي الفنان خالد الصاوي، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

الصاوي

وكرمَّت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، الفنان خالد الصاوي مؤخرًا، وسلّمه التكريمات كل من؛ الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المهرجان الأمير أباظة. 

وشارك «الصاوي»، بفيلم «30 مارس»، الذي ينتمي إلى نوعية السايكو دراما.

وتجرى أحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض حول بطل لديه مرض نفسي، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله يخوض رحلة لإثبات براءته، وتتصاعد الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وتأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويأتي عرض فيلم «30 مارس» في ظل مواصلة الموسم السينمائى الحالي، جذب كبار النجوم حيث شهدت السينما المصرية حالة من الانتعاش والرواج خلال الفترة الماضية، ونجحت عدة أفلام في تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بعد أن بقيت لفترات طويلة معلقة بسبب جائحة كورونا.

النجم خالد الصاوي خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية خالد الصاوي يجلس على كرسي متحرك الفنان الكبير خالد الصاوي خالد الصاوي

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وائل لطفي

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