خالد الصاوي: أتعامل مع كل دور أقدمه على أنه آخر عمل أشارك فيه

أقيمت ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي التي أدارتها الناقدة ناهد صلاح بمهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور عدد من الفنانين والسينمائيين منهم إلهام شاهين والمنتج عادل حسني والمنتج محسن علم الدين والفنان السوري رشيد عساف.

ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي

وبدأ الصاوي حديثه عن مشواره الفني وكيف أنه دائم النقد لنفسه قائلا: "الوسواس دائما يلاحقني وحتى عندما وصلت ل 40 عام، عندما كنت أشاهد عمل لي لا اقتنع به ويكون لدي شك في قدرتي التمثيلية وبالنسبة لمنهجي أؤمن دائما أن التقمص للفنان لو زاد عن حده سيؤدي لمرض نفسي، لذلك أحاول بالموازنة أثناء مذاكرتي للشخصيات التي أقدمها حتى لا تترك أثر في نفسي".

وتحدث الصاوي عن كواليس تقديمه شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم للمخرج أنور القوادري قائلا: "تقديم شخصية هذا الزعيم الكبير كان تحد بالنسبة لي خاصة أنه سبق أن قدمه بنجاح كبير الفنان أحمد زكي فذاكرت كل ما هو متاح عن الزعيم الراحل منذ طفولته وحتي وفاته بما في ذلك خطبه ومن كثرة مذاكرتي لهذه الشخصية شعرت بالخوف ولذلك اعتبر هذا الفيلم نقلة بالنسبة لي".

وعن تأثير والده المحامي الكبير جمال الصاوي عليه كذلك عمله في مجال المحاماة معه أضاف قائلا:" والدي هو قدوتي في حياتي وتعلمت منه كيف تكون شكل العلاقة بيني وبين الجمهور والفن، وكيف تكون علاقتي بالشخصية التي أقدمها وشكل قناعاتي، فأنا من مواليد عام 1963 وبعد ميلادي بأربع سنوات حدثت نكسة 67 فكبرت وجدت خريطة سيناء معلقة في منزلنا".

ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي

وعن تكراره لتقديم شخصية الضابط في عدد من الأعمال وكان أخرها في مسلسل "القاهرة كابول قال الصاوي:"تقديم شخصية رجل الأمن بالنسبة لي كانت أصعب من شخصية المحامي لذلك كنت حريص أن يكون هناك وقت طويل بين كل شخصية والثانية حتى لا يكون تشابه بينهم ولا يتم حصري في هذه النوعية من الأدوار".

وأشار الصاوي إلى أنه دائما يتعامل مع أي دور وكأنه سيكون أخر دور سيقدمه فيضع كل طاقته ومجهوده فيه.

الفنانة إلهام شاهين عبرت عن سعادتها خلال الندوة بتكريم الفنان خالد الصاوي معتبره أن هذا التكريم مستحق و تستمتع بادائه وتصفق له كثيرا .

وأضافت شاهين أن خالد الصاوي ممثل ثقيل وموهوب واختياراته الفنيه جيدة، مؤكدة على عشقها دوره في فيلم " عمارة يعقوبيان" .