السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبده أبو عايشة:  «الدلتا الجديدة» سيوفر 5 ملايين فرصة عمل

عبده أبو عايشة عضو
عبده أبو عايشة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

قال عبده أبو عايشة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو مليوني فدان عند اكتمال بنائه، وسيحقق لمصر الأمن الغذائي ويزيد الصادرات السلعية الزراعية للخارج.

وأضاف في بيان له اليوم، أن المشروع القومي «الدلتا الجديدة» هو الأضخم في المشاريع الزراعية بمصر، وسيوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، بجانب إنه سيحقق نقلة حقيقية وكبرى في الإنتاج الزراعي المصري ويزيد الرقعة الزراعية المصرية.

وأكد أن فوائد «الدلتا الجديدة» ستكون أيضا في تخفيف الضغط على الأرض الزراعية القديمة، مضيفا أن ما يتم في قطاع الزراعة غير مسبوق بمعنى الكلمة وهناك رؤية للنهوض بالقطاع الزراعي.

القيادة السياسية قطاع الزراعة موارد المياه الإنتاج الزراعي القطاع الزراعي

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