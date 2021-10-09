هل أنت معرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض؟ انتبهِ لهذه العلامات

يزداد بشكل سنوي عدد المصابات بسرطان المبيض في العالم، فيمكن أن ينتشر السرطان عبر أعضاء الحوض والبطن، ومن الصعب تشخيص سرطان المبيض.

تأتي العديد من النساء في المرحلة المتأخرة وهي الثالثة أو الرابعة وينخفض ​​معدل شفائهن وبقائهن علي قيد الحياة في المراحل المتاخرة، ونستعرض فيما يلي العوامل التي تزيد من فرص إصابة النساء بسرطان المبيض والأعراض المبكرة وفقا لموقع health line.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

السن

تزداد فرص الإصابة بسرطان المبيض مع تقدم العمر، ويظهر هذا السرطان غالبًا بعد انقطاع الطمث لدى النساء الأكبر سنًا.

السمنة أو زيادة الوزن

إذا كان مؤشر كتلة جسمك أعلى من 30 احذري فقد تعانين من السمنة وقد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

عدم الحمل أو تأخر حدوثه

أولئك اللواتي لم يسبق لهن الحمل أو اللواتي لم يحملن مطلقًا حتى أاقطاع الطمث لديهم فرص أعلى للإصابة بسرطان المبيض.

تاريخ العائلة

تزداد احتمالية إصابتك بسرطان المبيض إذا كانت والدتك أو أختك مصابة به.

التدخين

إذا كنت تدخنين فإنت بحاجة إلى التوقف عن القيام بذلك على الفور، خاصة تواجده مع عوامل أخري، يساهم في ارتفاع فرص إصابتك بسرطان المبيض.

الأعراض

إذا كنت تعانين من آلام في الحوض والبطن، وانتفاخ، وكثرة التبول، وضعف الشهية، فاستشيري الطبيب على الفور دون أي تأخير لأن هذه الأعراض قد تشير إلى سرطان المبيض.

العلاج

قد يختلف علاج سرطان المبيض من امرأة إلى أخرى ويعتمد الأمر على المرحلة وحجم الورم وموقعه ويمكن إجراء جراحة لإزالة الورم.

كما يمكن للمصابات بسرطان المبيض اختيار العلاج الموجه الآن الذي سيقتل الخلايا السرطانية بقوة، بالإضافة لوجود العلاج الكيميائي.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض

- اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا.

- تناول الفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات والفاصوليا والبيض والحبوب الكاملة والعدس، والتقليل من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة.

- الرضاعة الطبيعية ضرورية لأن النساء اللاتي يميلون إلى ذلك أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

-الإقلاع عن التدخين.