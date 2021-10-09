السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل أنت معرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض؟ انتبهِ لهذه العلامات

سرطان المبيض
سرطان المبيض

يزداد بشكل سنوي عدد المصابات بسرطان المبيض في العالم، فيمكن أن ينتشر السرطان عبر أعضاء الحوض والبطن، ومن الصعب تشخيص سرطان المبيض.

تأتي العديد من النساء في المرحلة المتأخرة وهي الثالثة أو الرابعة وينخفض ​​معدل شفائهن وبقائهن علي قيد الحياة في المراحل المتاخرة، ونستعرض فيما يلي العوامل التي تزيد من فرص إصابة النساء بسرطان المبيض والأعراض المبكرة وفقا لموقع health line.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض 

السن 

تزداد فرص الإصابة بسرطان المبيض مع تقدم العمر، ويظهر هذا السرطان غالبًا بعد انقطاع الطمث لدى النساء الأكبر سنًا.

السمنة أو زيادة الوزن

إذا كان مؤشر كتلة جسمك أعلى من 30 احذري فقد تعانين من السمنة وقد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

عدم الحمل أو تأخر حدوثه 

أولئك اللواتي لم يسبق لهن الحمل أو اللواتي  لم يحملن مطلقًا حتى أاقطاع الطمث  لديهم فرص أعلى للإصابة بسرطان المبيض.

تاريخ العائلة

تزداد احتمالية إصابتك بسرطان المبيض إذا كانت والدتك أو أختك مصابة به.

التدخين

إذا كنت تدخنين فإنت بحاجة إلى التوقف عن القيام بذلك على الفور، خاصة تواجده مع عوامل أخري، يساهم في ارتفاع فرص إصابتك بسرطان المبيض.

الأعراض 

إذا كنت تعانين من آلام في الحوض والبطن، وانتفاخ، وكثرة التبول، وضعف الشهية، فاستشيري الطبيب على الفور دون أي تأخير لأن هذه الأعراض قد تشير إلى سرطان المبيض. 

العلاج 

قد يختلف علاج سرطان المبيض من امرأة إلى أخرى ويعتمد الأمر على المرحلة وحجم الورم وموقعه ويمكن إجراء جراحة لإزالة الورم. 

كما يمكن للمصابات بسرطان المبيض اختيار العلاج الموجه الآن الذي سيقتل الخلايا السرطانية بقوة، بالإضافة لوجود العلاج الكيميائي.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض

- اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا.

- تناول الفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات والفاصوليا والبيض والحبوب الكاملة والعدس، والتقليل من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة. 

- الرضاعة الطبيعية ضرورية لأن النساء اللاتي يميلون إلى ذلك أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

-الإقلاع عن التدخين.

سرطان المب أسباب سرطان المبيض أعراض سرطان المبيض علاج سرطان المبيض أورام الرحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

غارمات أنقذتهن أيادِ الخير.. حكايات العودة إلى الحياة

محمد الباز: يجب محاكمة عمار على حسن بتهمة «الغباء السياسى»

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

«تكنولوجيا الاتصالات»: مصر ستصبح دولة رقمية بالكامل بحلول 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس