جميلة عوض: سعيدة بردود الأفعال حول «عروستي»

قالت الفنانة الشابة جميلة عوض، إنها سعيدة بردود الأفعال حول فيلم عروستي وخاصة الشباب، وأضافت أن إيرادات الفيلم معقولة جدًا وتتوقع زيادتها في الفترة المقبلة.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ «الدستور» إلى أن الفيلم خفيف ومناسب لجميع الأعمار والجمهور أعجب بـ الحدوتة، وكواليسه كانت ممتعة ومليئة بالضحك.

على جانب آخر، أكدت جميلة عوض أنها تنتظر عرض فيلم المحكمة خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي مشيرة إلى أن دورها مختلف تماما عما قدمته في السابق وان الجمهور سيتفاجأ بالدور.

أبطال فيلم عروستي

فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير وتوزيع شركة سينرجى.

تدور أحداث فيلم "عروستى" فى إطار درامي رومانسي كوميدي من خلال مغامرة تجمع بين شاب (أحمد حاتم) وفتاة (جميلة عوض)، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدى.