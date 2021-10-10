الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنًا مع بدء العام الدراسي.. أطعمة تقوي الجهاز المناعي للطفل

أغذية
أغذية

يعد من أكثر الأمور التي تؤرق الأمهات، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، هي الحفاظ على صحة أطفالها لذا فإن انتقاء الأطعمة التي يتناولها طفلك خلال يومه الدراسي، تعد من أهم العوامل التي تلعب دورًا في الحفاظ على صحته، وذلك تزامنًا مع عودة سير العملية الدراسية من جديد، ويعد الغذاء الصحي هو عامل أساسي على التفوق والنجاح، كما توجد أنواع من الأطعمة تساعد على التركيز، وتواصلت “الدستور” مع طبيب التغذية أسامة صلاح لمعرفة روشتة الأطعمة التي يجب تناولها أثناء فترة الامتحانات.

قال الدكتور أسامة صلاح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللوز من المكسرات اللذيذة التي تحتوي على عناصر غذائية مميزة، وخاصة الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة المخ فضلًا عن وجود الألياف الصحية والكربوهيدرات والبروتينات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن التي تساعد على التركيز وعدم النسيان، وتحسين القدرات العقلية والذهنية.

وتابع أسامة أن الأسماك مفيدة بشكل عام  وتعتبر الاسماك الدهنية بشكل خاص من الاطعمة المهم جدًا لتقوية الذاكرة وعدم النسيان، حيث إنها تحتوي على الأوميجا 3 والتي تساعد على تعزيز وظائف الخلايا العصبية بالمخ، مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة القدرة على التذكر وعدم النسيان، وينصح بتناول الأسماك على الأقل مرتين أسبوعيًا ومن أنواع الأسماك الدهنية سمك السلمون والسردين والتونة.

وأشار أسامة إلى أن التوت يعزز التركيز لدى الإنسان ويقوى الذاكرة، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على عدم النسيان وخاصة عند الامتحانات.

وأضاف أسامة أن من المحبذ أن يكون وجبة الطفل تحتوي على كافة العناصر الغذائية ولا يجب إهمال أي عنصر ونوه لأهمية المنتجات اللبنية مثل كوب من الزبادي أو عبوة اللبن قليل الدسم إلى وجبة طفلك خلال يومه الدراسي، لأنها تعد مصدرًا جيدا للبروتين والكالسيوم، بجانب ذلك فإن الجبن من أهم مصادر التغذية التي يحتاجها طفلك وتعزز مناعته وتساعده على النمو، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

العملية الدراسية الأمهات الأطعمة طفلك كورونا التغذية طبيب

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