السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فراج ينتهي من تصوير 4 حلقات في مسلسل «الغرفة 207»

محمد فراج
محمد فراج

انتهى الفنان محمد فراج من تصوير 4 حلقات كاملة من المسلسل الدرامي الجديد “الغرفة 207” والمقرر عرضه على منصة شاهد مطلع العام الجديد. 

وقال مصدر من داخل العمل لـ «الدستور» إن نجوم المسلسل يستمرون في تصوير مشاهد العمل بديكور الفندق وهو الديكور الرئيسي للمسلسل لمدة أسبوع كامل ينتقل بعدها أبطال العمل للوكيشن آخر لتصوير المشاهد الخارجية من المسلسل. 

 

تفاصيل مسلسل الغرفة 207

ويجسد فراج خلال أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الستينات دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

وتدور قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة بـ "الغرفة 207"، وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.

أبطال مسلسل الغرفة 207

مسلسل "الغرفة 207 " بطولة محمد فراج، و ريهام عبدالغفور، و ناردين فرج، مراد مكرم، و مريم الخشت، و يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.

 

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