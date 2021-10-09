مائل للحرارة نهارا.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة، حيث يتابع المصريون أحوال الطقس خاصة خلال رجوع الحياة الدراسية من جديد.

وقال شاهين لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقي الأنحاء مصر.

وأوضح شاهين، أن الطقس من المرجح أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوه شاهين، أنه تنعدم فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة منوهًا أنه فور الدخول في منتصف فصل الخريف ستنشط الأمطار وتسقط في أوقاتها المحددة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم على مستوى المدن والمحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 30 20، الإسكندرية 28 21، وادي النطرون 29 20، طنطا 30 21، مطروح 26 21، السلوم 31 20، سيوة 29 16، بورسعيد 28 22، دمياط 27 21، الزقازيق 30 20، الإسماعيلية 30 20، السويس 30 20، العريش 28 22، رفح 28 21، شرم الشيخ 33 25، الغردقة 33 23، أسيوط 33 20، سوهاج 35 21، قنا 36 21، الأقصر 37 23، أسوان 39 22.

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدًا ستنخفض درجات الحرارة في القاهرة الكبرى عن اليوم بحوالي درجة واحدة، حيث سيشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

طقس الاثنين

أوضح أن طقس سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وسيشهد ليلا طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، وأكد أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار خلال اليومين الحاليين، مطالبًا من المواطنين متابعة النشرة الجوية بشكل مستمر.