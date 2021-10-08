وصفات طبيعية للتخلص من «القمل»

تعتبر مشكلة انتشار القمل من المشكلات التي تزداد بموسم الدراسة، حيث يسبب القمل إزعاجًا للأطفال خلال اليوم، الأمر الذي يساهم في تشتيت الطفل وسوء الحالة المزاجية.

ويمكن أن يطور القمل من نفسه من أجل مقاومة العلاجات والمنتجات الصحية لعلاج المشكلة ولهذا يصعب أحيانًا إزالتها تمامًا.

مع هذا، يمكنك اللجوء إلى العلاجات الطبيعية للقضاء على القمل ولتوفير الراحة لمشكلة فروة رأس أطفالك، فيما يلي بعض الأمثلة على العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها وفقا لما ذكره موقع "هيلث بيلدرز" الطبي.

زيت شجرة الشاي:

لا يجب دمج زيت شجرة الشاي مع أي مكونات لأنه يمكن أن يحتفظ بمفرده علي الخصائص المقاومة للقمل، ولكن يمكنك استخدام زيت الزيتون مع هذا العلاج للحصول على أفضل النتائج.

ضعي القليل من زيت الزيتون على شعر طفلك وفروة رأسه ثم ضعي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وقم بتغطية رأس طفلك بقبعة الاستحمام واترك الزيت ينقع طوال الليل.

اغسلي شعرك بالشامبو عدة مرات في اليوم التالي لإزالة كل آثار زيت الزيتون، بعد ذلك قم بتمشيط الشعر لإزالة أي قمل.

التمشيط وقطف القمل:

طريقة أخرى لإزالة القمل هي استخدام مشط خاص مصمم لإزالة القمل ونتف القمل، حيث يجب استخدام هذا في نفس الوقت مع العلاجات المنزلية الأخرى.

زيت النيم:

عندما يتعلق الأمر بالتخلص من القمل، يجب أن تستفيد من زيت النيم، حيث يعتبر هذا العلاج الخاص كمبيد حشري طبيعي يمكن أن يقتل القمل بسرعة، والأفضل من ذلك أن زيت النيم آمن للاستخدام على عكس الأنواع الأخرى من المبيدات الحشرية الموجودة.

زيت الزيتون:

يمكنك أيضًا استخدام زيت الزيتون عند علاج القمل بالرأس لأنه يعتقد أن الزيت يمكن أن يسد فتحات التنفس للقمل والتي يمكن أن تقضي عليها على المدى الطويل.

ومع ذلك، تحتاج إلى وضع زيت الزيتون على رأس طفلك وتغطيته بغطاء قماش وتركه طوال الليل، حيث يمكن أن يساعد زيت الزيتون على تفكيك القمل ، لذا عليك استخدام مشط لإزالته بعد ذلك.

زيت أطفال وخل أبيض:

الخل علاج منزلي آخر يمكن أن يساعدك في التخلص من القمل، يمكنك اختيار الخل الأبيض أو خل التفاح ، أيهما تفضل، و دمجه مع زيت الأطفال لتزيد من خنق القمل.