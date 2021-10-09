السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 65% من عزبة «أبو قرن» المصنفة كأخطر العشوائيات

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

صرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية والمصنفة بغير الآمنة على قاطنيها الواقعة بنطاق حي مصر القديمة أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة وإخلاء 904 عقار من أصل 1413 بنسبة تنفيذ تقارب 65%، كما تم اخلاء 2233 اسرة وتم تسكين المستحقين فور الاخلاء وتسليمهم وحدات بديلة بمشروع “معًا” بحي السلام بوحدات مؤثثة ومجهزة بالكامل.

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جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

وأوضحت نائب المحافظ في بيان لها أن الأعمال تأتي تأكيدًا لاستكمال خطة الدولة لإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق التاريخية ذات الطابع المميز بمنطقة الفسطاط المتميزة بوجود عدد من المباني الدينية الأثرية، وعلى رأسها مسجد عمرو بن العاص أحد أقدم المساجد الإسلامية في مصر وإفريقيا، والكنائس القديمة “المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء”، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة، الذي يقع بالقرب من بحيرة عين الحياة  والذي تدعم الأعمال الحالية بعزبة أبو قرن استغلالها  بشكل مثالي في الجذب السياحي والترفيهي.

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جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن
الإنتهاء من العشوئيات الخطرة إزالات عزبة ابو قرن اخلاء عزبة أبو قرن مدينة معا أخبار محافظة القاهرة

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إزالة 65% من عزبة «أبو قرن» المصنفة كأخطر العشوائيات

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