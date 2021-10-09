عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يقود ثورة في قطاع الزراعة

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن السنوات الماضية شهدت ثورة في الإنتاج الزراعي في مصر، وشهدت توسعات حقيقية في الرقعة الزراعية، وتصديا حاسما للاعتداءات على الأراضي الزراعية للحفاظ على مساحة الأرض المنزرعة، وهذا لم يكن موجودا من قبل وكان هناك تسيبًا وإهمالا كبيرا.

وأضاف محسن، في بيان له، أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر، وصلت إلى 9.7 مليون فدان، وينتظز زيادتها وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة السيد القصير، ومختلف المشاريع القومية العملاقة في مجال الزراعة إلى بمقدار الثلث ونحو 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.

وأشار النائب إلى أن تصريحات وزير الزراعة حول زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتطوير منظومة الري بالكامل، للتحول إلى الري الحديث وتبطين الترع للحفاظ على موارد المياه، تؤكد أن الرئيس السيسي يقوم بثورة في قطاع الزراعة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وأكد وصول الصادرات الزراعية إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهو ما لم يحدث من قبل وفتح عشرات الأسواق أمام المنتجات الزراعية لتميز المحصول الزراعي المصري.

واختتم عضو زراعة الشيوخ بأن ثمار الإصلاح الاقتصادي والتطوير في قطاع الزراعة بدأت تظهر، ويشعر بها الفلاحين والمصدرين وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.