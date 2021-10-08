جامعة المنصورة تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية مشيرا أنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل، وإجراء عمليات التعقيم الدورية لكافة المدرجات والمعامل كما تم الانتهاء من تطوير عدد من المباني التعليمية بمختلف الكليات.

وشدد عبدالباسط على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا للتواجد داخل الحرم الجامعى واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، كما وفرت الجامعة مع بداية العام الدراسى نقاط تطعيم على بوابات الجامعة للتطعيم الفوري للطلاب، مؤكدا على أن الجامعة حققت نسبا متقدمة في عمليات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة انتهت من تحويل الكتب الدراسية الى كتب إلكترونية كما تم الانتهاء من تجهيز عقد الاختبارات الكترونيا من خلال عقد اختبار واحد على الأقل بكل فرقة لكافة الكليات كما تقدم الجامعة كافة الخدمات الطلابية من خلال المنصة الالكترونية MY U وقد أعلنت الكليات عن الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح البيومى أن الجامعة استعدت لاستقبال حوالى 7500 طالب وطالبة بمختلف المباني السكنية بالمدن الجامعية بالجامعة، مؤكدا على اتخاذ استراتيجية لتطوير وتجديد مختلف مباني المدن الجامعية لكى تليق بالطلاب المصريين والوافدين ولمساعدتهم على المذاكرة والتركيز، حيث أن المدن الجامعية بجامعة المنصورة تتكون من 3 مدن للطلاب بها 9 مباني تستوعب 3131 طالب ، 3 مدن للطالبات بها 11 مبنى تستوعب 3679 طالبة بإجمالي 6810 طالب وطالبة وفقاً لإحصائية العام الدراسي 2020- 2021 ومن المقرر زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب بحوالي 387 والطالبات بحوالي 555 بإجمالي 7752 للعام الدراسي الحالي 2021- 2022 حيث توفر الجامعة العديد من صالات المذاكرة والانترنت بالإضافة لتوفير صالات للترفيه ومشاهدة التلفزيون ومساحات خضراء وملاعب وصالات جيم والانترنت الهوائي بالغرف.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير الوحدات الرياضية بالقرية الأولمبية لاستعادة الأنشطة الرياضية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد كما تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة بجانب الأنشطة التكنولوجية.

ونوه الى الخدمات التي يقدمها مركز الأشخاص ذوى الإعاقة والذى يعمل لمساعدة الطلاب ذوى الإعاقة مع بداية العام الدراسي الجديد وتقديمه كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب من تحويل الكتب للقراءة بطريقة برايل والملفات الصوتية وعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب بالإضافة الى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة المختلفة والاستشارات النفسية من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الطلاب.

كما جهز مركز التطوير المهنى بالجامعة حزمة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل بمراكز التطوير المهني الفرع الرئيسي بمجمع الخدمات وبكليات التجارة والهندسة لسد الفجوة بين الدراسة بالجامعة وسوق العمل.