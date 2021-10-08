الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسجل 604 إصابات جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، الجمعة، تسجيل 604 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 1019 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 302 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 4 حالات وفاة.

 وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 345 ألفًا و451 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و66 حالة نشطة، ووفاة 4757 شخصًا.

كورونا حول العالم 

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 236.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و37770.

 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 21257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و271 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد تجاوز 450 ألفاً بينما بلغ عدد الإصابات 33.9 مليون.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الخميس، تسجيل 7613 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و707234 إصابة والوفيات إلى 281121 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بكوفيد-19، أمس الخميس، مقارنة مع 25 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت إنه تم رصد 13 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 11 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 15591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 وفاة جراء كوفيد-19، أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في البرازيل 599810.

 

ليبيا جديدة بكورونا العاصمة طرابلس فيروس كورون الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

جامعة الأزهر تلغى «الكتاب الورقى»: التعامل رقمى فقط

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية تحذر الاحتلال من قراره حول صلاة اليهود فى باحات الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى جنين والخليل

فلسطين تبعث رسائل لمسئولين أمميين حول انتهاك إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى القدس