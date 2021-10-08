ليبيا تسجل 604 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، الجمعة، تسجيل 604 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 1019 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 302 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 4 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 345 ألفًا و451 شخصًا، بينهم 72 ألفًا و66 حالة نشطة، ووفاة 4757 شخصًا.

كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 236.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و37770.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 21257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و271 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد تجاوز 450 ألفاً بينما بلغ عدد الإصابات 33.9 مليون.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الخميس، تسجيل 7613 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و707234 إصابة والوفيات إلى 281121 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بكوفيد-19، أمس الخميس، مقارنة مع 25 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت إنه تم رصد 13 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 11 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96357، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 15591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 وفاة جراء كوفيد-19، أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في البرازيل 599810.