غرفة عمليات بـ «تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات البنزين بعد زيادة أسعار الوقود

كلف المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مدير عام التجارة الداخلية، و فريق العمل التابع له و مدير إدارة الرقابة التموينية و مديرى الإدارات التموينية، بالمرور و التفتيش على محطات تموين السيارات، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة المواد البترولية، و كذلك جرد الأرصدة الموجودة بالمحطات و التأكد من توافر المواد البترولية.

محطات البنزين بالإسكندرية

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة موقف محطات تموين السيارات، و التأكد من توافر المواد البترولية و سهولة حصول المواطنين عليها دون ازدحام بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.

محطات البنزين بالإسكندرية

- غرفة عمليات بالمديرية

وتلقت غرفة العمليات بالمديرية بقيادة وكيل الوزارة منذ، صباح اليوم الجمعة، و حتى الآن تقارير الحملات التموينية، و التي أفادت باستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة خاصة أوضاع محطات تموين السيارات و توافر الوقود و لا يوجد ازدحام أو تكدسات.

محطات البنزين بالإسكندرية

وأكد محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن كاميرات المديرية تابعت حركة أعمال محطات تموين السيارات على مستوى الإسكندرية، ورصدت استقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة، مؤكدًا ان الامور تسير بشكل طبيعي، فضلا عن انه مازالت غرفة العمليات المديرية منعقدة لرصد الموقف أول بأول.

محطات البنزين بالإسكندرية

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 7 جنيه /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 8,25/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 9,25 جنيه /لتر ، واسعار متر الغاز 3,75 جنيه ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

وكان أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميا وهو ما استدعى اتخاذ قرار ارتفاع التسعير التي تتم كل 3 شهور بناء على متغيرات أسعار الخام العالمية، وسيتم العمل بها رسميا من صباح اليوم الجمعة.