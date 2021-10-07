الهيئة العامة للطرق تنفي ردم «الرياح التوفيقي» لتنفيذ طريق بالقليوبية

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانا مساء اليوم، كذبت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بأي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق".

وأشار بيان الهيئة إلى الحقائق التالية:

تقوم الهيئة بإنشاء طريق بنها المنصورة لاتجاه المنصورة على البر الشرقي من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات على أن يكون إتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة. بواقع 4 حارات أيضا مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما أنه تتم أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

وأوضح البيان أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطح للمجرى المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة والحصول على كافة أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل ما يتعلق بكافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.