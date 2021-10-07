إدانات عربية لهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

أدانت عدة دول عربية بالإضافة إلى واشنطن، اليوم الخميس، الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية مساء أمس، واصفة إياها بالإرهابية.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز الإدانات التي أكدت وقوف الدول بجانب المملكة:

مصر

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مساء أمس مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن عدد من الإصابات وخَلَّفَ بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر، في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الرسمي بفيسبوك اليوم، دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

السفارة الأمريكية بالسعودية

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الخميس، الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين.‎

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير"تويتر": "لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء".

وأضافت: «إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين.. نرجو للمصابين الشفاء».

وتابعت: «يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة».



منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكدة أنه "جريمة حرب".

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفق لتصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد أن "تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها كل الإجراءات التي تتخذها السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



الأردن

وأدانت الأردن الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، مساء أمس، اعترضتها قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع بعض الإصابات والأضرار المادية.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد المتحدث وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

البحرين

ومن جهتها، أدانت مملكة البحرين، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بشكل متعمد وممنهج، واستنكرت بشدة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة، وتضرر بعض الواجهات بالمطار، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وأشادت البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، موقف المملكة الثابت والداعم بقوة لجهود السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

الإمارات

كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي استهداف مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، فإن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين.

وأضافت: "الاستهداف هو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".