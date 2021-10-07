«مطاحن شمال القاهرة» تطرح رغيف الفينو بـ50 قرشا والجاتوه بـ7 جنيهات

قال المهندس أحمد العيسوي، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، إن الشركة تقوم بإنتاج نوعين من الدقيق هما الفاخر والسياحي نسبة استخراج 72%، والذي يستخدم في إنتاج الخبز الافرنجي والعيش السياحي والباديهات والتورتات والجاتوهات، بينما يتم إنتاج الدقيق البلدي المدعم بنسبة استخراج 82%، ويتم توزيعه على المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز البلدي فئة الخمس قروش، مشيرا إلى أنه يتم طرح كيلو الدقيق الفاخر المعبأ في عبوات ورقية بسعر ييصل إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد في فروع الشركة.

وأضاف العيسوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم طرح أسعار الجاتوهات والحلويات بأسعار مخفضة للمواطنين وتتراوح التخفيضات ما بين 30% إلى 40%، مؤكدا أنه يتم طرح منتجات الشركة من خلال 23 فرعا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث يتم طرح الرغيف الافرنجي والرغيف الفينو بسعر 50 قرشا والعبوة 6 أرغفة فينو بسعر 3 جنيهات وسعر الباتيهات يتراوح من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف للقطعة الواحدة، ويتم طرح قطعة الجاتوه من الحلويات بسعر 7 جنيهات للقطعة الواحدة.

واختتم أن الشركة لديها مصنع مكرونة يقوم بطرح العبوة الواحدة بـ4 جنيهات و25 قرشا وزن 500 جرام والعبوة كيلو جرام بـ8 جنيهات ونصف يأتي لتوجيهات من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح منتجات الشركة بأسعار مخفضة لمراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل لتوفير احتياجاتهم بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق المحلية.