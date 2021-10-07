مهرجان شرم الشيخ الدولي يُطلق 3 ورش مسرحية في دورته السادسة

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ثلاث ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة.

والورش هي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان "الجسد المقدس"، ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، وورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح"، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، والورشة الثالثة في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فريد النقراشي، أن ورشة الجسد المقدس يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرح غير واقعي "تعبيري، رمزي“، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الابداع.

بينما أشار الكاتب نادر صلاح الدين، إلى أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، ومن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية وخاصة أنها أصعب أنواع الكتابة، وسيتم الاستعانة ببعض الأعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيرًا علي المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى ، المونودراما ، الشارع والفضاءات غير التقليدية" .