الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تستقبل 2.6 مليون جرعة من لقاح موديرنا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الخميس استقبال دفعة إضافية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، استقبلت كوريا الجنوبية 2.6 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" في مطار إنتشون الدولي، وأن هذه الدفعة تعد جزءا من 40 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" يتم تقديمها إلى كوريا الجنوبية بموجب عقد مع شركة تصنيع الأدوية الأمريكية.

وحصلت كوريا على 112 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" في النصف الأول من هذا العام، ووصلت حوالي 15 مليون جرعة من اللقاح في النصف الثاني.

وفي الوقت الحالي، أمنت سول الحصول على حوالي 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي تنتجها شركات الأدوية العالمية، بما في ذلك "موديرنا" و"فايزر" و"أسترازينيكا" و"يانسن" و"نوفافاكس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

سول لقاح موديرنا كوريا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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