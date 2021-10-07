الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يهنئ الطلاب بالعام الدراسى الجديد

دكتور عادل مبارك
دكتور عادل مبارك

يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد للعام الجامعي 2021-2022 والذي يبدأ 9 أكتوبر الجاري، متمنيًا عامًا دراسيًا سعيدًا خالٍ من أي مشاكل للجميع.

وأوضح مبارك أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد وأنهت جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة منها الانتهاء من الصيانة الكاملة للمنشآت الجامعية، وإجراء تعقيم وتطهير لجميع الكليات والمدن الجامعية التى بدأت فى إجراءات تسكين الطلاب، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من انتشار فيروس كورونا، كما استعدت الجامعة للعملية التعليمية بتحميل المناهج على المنصات التعليمية الإلكترونية لتحميلها على الإسطوانات المدمجة بدلًا من الكتاب الجامعي الورقي، كما أن الكليات أنهت الجداول الدراسية وبدأت في إعلانها بالكليات وعلى مواقعها الإلكترونية، خاصة وأن الدراسة ستكون بشكلها التقليدي وحضورية بمختلف الكليات "وجهًا لوجه"، مع استخدام التعليم عن بعد كوسيلة شرح إضافية لها.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة بدأت منذ أول سبتمبر فى عمليات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وحققت أكثر من 50% من العدد من خلال مراكز التطعيم الثمانية المنتشرة بمختلف الكليات، مؤكدًا على أنه تم التأكيد على عدم استخراج أي كارنيه دراسي للعام الجديد لأي طالب غير حاصل على تطعيم كورونا وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لذا وجب التنبيه على الطلاب بأهمية التسجيل على موقع وزارة الصحة لأخذ التطعيم والتوجه إلى أقرب مركز تطعيم بالجامعة لأخذ التطعيم، أما الطلاب الذين أخذوا التطعيمات فيجب اصطحاب الشهادة التي تفيد ذلك لتقديمها بالكلية حتى يتسنى له التواجد بها وبدء حضور المحاضرات، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية كارتداء الماسك الطبى واستخدام الكحول والمطهرات والالتزام بالمسافات البينية بينهم، ولن يتم التهاون مع أى طالب مخالف حفاظا على سلامته وسلامة جميع أبناء الجامعة.

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