نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر ربيع الأول

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قدم التهنئة للأمتين العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة ذكرى حلول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال نقيب الأشراف، إن شهر ربيع الأول شهد حدثًا عظيمًا هو ميلاد النبي – صلى الله عليه وسلم، الذى أرسله المولى عز وجل رحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن شهر ميلاد "سيد الخلق" يمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، و يحتفل به قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، وهي مناسبة تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.

وأشار "الشريف"، إلى أنه يجب في هذه المناسبة الطيبة الاقتداء بالنبي الكريم، واستلهام الدروس والمعانى الإنسانية التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يوفق قادتها ورؤساءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

و كان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، وكافة جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ48 لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وأشاد نقيب الأشراف، بدور الجيش المصري الذي كان ولا يزال وسيظل يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب، التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية دون ترك أحد يحاول العبث بأمن البلاد، ويؤكد دوما أنه يد تبني وأخرى تحمل السلاح.