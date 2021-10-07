الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكري ميلادها.. أبرز إطلالات نعيمة عاكف فراشة السينما

نعيمة عاكف
نعيمة عاكف

تحل علينا اليوم الـ 7 من أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والتي ولدت عام 1929، وتركت لنا بصمة كبيرة في عالم الفن بسبب خفة دمها وتألقها، وكانت تتميز بالأناقة ليست في بدل رقصها فقط، ولكنها كانت أيقونة من أيقونات الموضة في العصر الذهبي للسينما مصرية، وكانت تتميز بدل الرقص لديها بوضعها إكسسوارات على رأسها.


وترصد "الدستور" أهم إطلالات نعيمة عاكف في ذكري ميلادها:

بداية نعيمة عاكف الفنية

نشأت  نعيمة عاكف فى سيرك والدها بطنطا عاشت فى طفولتها مأساة وسنوات شقاء بعد أن أفلس الأب واضطرت هي وشقيقاتها للانتقال مع الأم إلى القاهرة، وهناك قابلت الكثير من الصعاب هي وأشقائها الأربعة، وبدأن العمل  في الشارع حتى رآها علي الكسار وضمها إلى فرقته، وبعدها إلي نعيمة مصابني، حتى شاهدها عدد من المخرجين واستعانوا بها، فظهرت كراقصة فى فيلم "ست البيت"، لكنها قدمت أول أدوارها التمثيلية من خلال فيلم (العيش والملح).

بدل رقص نعيمة عاكف

علي الرغم أنها فنانة استعراضية إلا أنها كانت تتميز بالبساطة والنعومة في اختياراتها، حيث أنها كانت تفضل البساطة وعدم  التكلف، في زينة بدلة الرقص أوالإكسسورات الخاصة ببدلة الرقص، وكانت صاحبة معايير خاصة مع كل إطلالة جديدة، سواء في الماكياج أو ستايل البدلة والإكسسوارات، حيث أنها كانت بدل الرقص الخاص بها جذابة وكانت تضع الإكسسوارات على رأسها.

إطلالات نعيمة عاكف


كانت تختلف نعيمة عاكف عن غيرها من الفنانات، حيث أنها كان لها أيضًا أسلوبها الخاص تمامًا مثل أسلوبها في اختيار بدل الرقص، حيث أنها كانت تظهر بمظهر أنيق وملفت للنظر وكانت تفضل دائمًا الفساتين المجسمة لتبرز أنوثتها وجمالها وتنوعت إطلالاتها ما بين المجسم والمنفوش والقصير، ولكنها كانت من ضمن “أشيك” الفنانات في ذلك الوقت، وكان يقلدها الكثير من سيدات المجتمع، حيث أنها كانت متابع جيد لصيحة الموضة العالمية، وميزها ذلك بأنها رشيقة.

 

اليوم الـ 7 من أكتوبر ذكري ميلاد الفنانة الرحلة نعيمة عاكف نعيمة عاكف تركت لنا بصمة كبيرة في عالم الفن عالم الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

بيان جلال.. أول فتاة عربية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل الأمريكية (بروفايل)

وزير الري: الأمطار على منابع النيل أعلى من المعدل

«سيئة السمعة».. «الشك» يُنهي حياة فتاة على يد والدها وشقيقها بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر