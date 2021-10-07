في ذكري ميلادها.. أبرز إطلالات نعيمة عاكف فراشة السينما

تحل علينا اليوم الـ 7 من أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والتي ولدت عام 1929، وتركت لنا بصمة كبيرة في عالم الفن بسبب خفة دمها وتألقها، وكانت تتميز بالأناقة ليست في بدل رقصها فقط، ولكنها كانت أيقونة من أيقونات الموضة في العصر الذهبي للسينما مصرية، وكانت تتميز بدل الرقص لديها بوضعها إكسسوارات على رأسها.



وترصد "الدستور" أهم إطلالات نعيمة عاكف في ذكري ميلادها:

بداية نعيمة عاكف الفنية

نشأت نعيمة عاكف فى سيرك والدها بطنطا عاشت فى طفولتها مأساة وسنوات شقاء بعد أن أفلس الأب واضطرت هي وشقيقاتها للانتقال مع الأم إلى القاهرة، وهناك قابلت الكثير من الصعاب هي وأشقائها الأربعة، وبدأن العمل في الشارع حتى رآها علي الكسار وضمها إلى فرقته، وبعدها إلي نعيمة مصابني، حتى شاهدها عدد من المخرجين واستعانوا بها، فظهرت كراقصة فى فيلم "ست البيت"، لكنها قدمت أول أدوارها التمثيلية من خلال فيلم (العيش والملح).

بدل رقص نعيمة عاكف

علي الرغم أنها فنانة استعراضية إلا أنها كانت تتميز بالبساطة والنعومة في اختياراتها، حيث أنها كانت تفضل البساطة وعدم التكلف، في زينة بدلة الرقص أوالإكسسورات الخاصة ببدلة الرقص، وكانت صاحبة معايير خاصة مع كل إطلالة جديدة، سواء في الماكياج أو ستايل البدلة والإكسسوارات، حيث أنها كانت بدل الرقص الخاص بها جذابة وكانت تضع الإكسسوارات على رأسها.

إطلالات نعيمة عاكف



كانت تختلف نعيمة عاكف عن غيرها من الفنانات، حيث أنها كان لها أيضًا أسلوبها الخاص تمامًا مثل أسلوبها في اختيار بدل الرقص، حيث أنها كانت تظهر بمظهر أنيق وملفت للنظر وكانت تفضل دائمًا الفساتين المجسمة لتبرز أنوثتها وجمالها وتنوعت إطلالاتها ما بين المجسم والمنفوش والقصير، ولكنها كانت من ضمن “أشيك” الفنانات في ذلك الوقت، وكان يقلدها الكثير من سيدات المجتمع، حيث أنها كانت متابع جيد لصيحة الموضة العالمية، وميزها ذلك بأنها رشيقة.