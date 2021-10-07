الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الحجار يشعل أجواء احتفالية نصر أكتوبر فى مسرح الزمالك (صور)

علي الحجار
علي الحجار

احتضن مسرح الزمالك احتفالية غنائية مميزة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد،  أحياها الفنان علي الحجار.

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على الحجار

وخطف الحجار مسامع مئات الحضور في رحلة طرب آسرة في ملكوت أغانيه،  بداية من "الليل وآخره" و"عزيزة على القلب" و"عم بطاطا" مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله "مسألة مبدأ" و"الزين والزينة" و"عارفة"، كما تأثر باكيا خلال تأدية رائعة العندليب "عدى النهار"، وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة تزامنا مع تقديمه ميدلي أغاني وطنية شهيرة،  مثل "احلف بسماها وبترابها" و"دولا مين".

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على الحجار

وأسدل الحجار الستار على احتفالية ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد التي احتضنها مسرح الزمالك،  وشهدت تكريم عدد من أسر شهداء الحرب مع تقديم السلام الجمهوري وتحية لأبطال مصر من أبناء الحيش والشرطة،  في حفل قدمته الفنانة نورهان شعيب،  ليمتع من بعده الحجار الجمهور بصوته عبر سهرة غنائية استمرت ثلاثة ساعات.

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على الحجار

كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بباقة خاطفة من أغنيات ألبومه الجديد، منها "أسيبك ليه" و"فجأة"، وينشغل حاليا بالانتهاء من باقي أغنيات الألبوم المنتظر الذي يضم في جعبته 17 اغنية،  ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
على الحجار
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