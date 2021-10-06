أماكن تلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعات بالمنوفية

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة المنوفية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي https://bit.ly/39SIatl.