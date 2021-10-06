الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن تلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعات بالمنوفية

أماكن تلقي لقاح كورونا
أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة المنوفية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز  شباب من ضمن 270 مركزًا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات في بقية المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي  https://bit.ly/39SIatl.

وزارة الصحة والسكان اماكن تلقي لقاح كورونا بمحافظة المنوفية فيروس كورونا لقاح كورونا طلاب الجامعات

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