فى ذكرى ميلاد «لهاليبو».. نعيمة عاكف نجمة مزجت بين الكوميديا والفن الاستعراضى

يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية "لهاليبو" نعيمة عاكف، والتي ساهمت في تغير نظرة البعض تجاه الرقص الاستعراضي.

قدمت الراحلة نعيمة عاكف، فن الرقص والغناء والمونولوج والتمثيل، وبه أسعدت الملايين وكان حظها في هذا العالم قليلًا، تزوجت مرتين ورزقت بطفل وحيد وهاجمها وحش المرض الذي أنهى حياتها التي كانت مفعمة بحب الحياة والسيرك والفن.

ميلادها ورحلتها

ولدت النجمة الراحلة نعيمة عاكف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في السابع من أكتوبر عام 1929، ورحلت عن دنيانا في 23 إبريل 1966، وففي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف الأقرب لقلوب المصريين بل والعرب أجمع.

السيرك.. أول من اكتشفها:

كان سيرك والدها، يقدم عروضه خلال ليالي الاحتفال بمولد السيد البدوي، وخرجت «نعيمة» إلى النور لتجد نفسها بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية مثل أبيها وأمها وسائر أفراد أسرتها.

نعيمة عاكف مواهب متعددة:

تعتبر الفنانة نعيمة عاكف نجمة شاملة، فكانت بدايتها عملها بالسيرك القومي، حيث كانت تمتاز بالرشاقة وخفة الحركة، كما أنها كانت من النجمات اللواتي تميزن بالأداء الاستعرضي والرقص الشرقي، فضلًا عن بارعتها في التمثيل والغناء.

التمتع بخفة الدم والكوميديا:

تميزت الفنانة الراحلة، بالكثير من خفة الدم والكوميديا، التي مزجتها بالأداء الحركي وتعبيرات الوجه الطفولية التي ساهمت في كثرة تهافت المنتجين والمخرجين عليها.

وفاتها في عز شبابها.. صدمة للجميع

في عام 1966 فاضت روحها بعد رحلة مع المرض، حيث كانت قد أصيبت بنزيف في المعدة، ونقلت إلى المستشفى، وظلت به أكثر من شهر، ثم تحسنت صحتها فعادت إلى بيتها، لكن المرض عاودها من جديد.

تدهورت حالتها بصورة خطيرة ومفاجئة، وتوفت النجمة نعيمة عاكف، وهي لم تتجاوز السابعة والثلاثين من عمرها، بعد حصيلة من الأعمال الفنية، حيث شاركت في بطولة 25 فيلمًا من أنجحها لهاليبو وأربع بنات وضابط.