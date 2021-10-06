رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة استثمار الاتحاد فى الطاقة المتجددة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضرورة استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى استقرار أسعار الطاقة في الاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية - في تصريحات أوردتها قناة "يورو نيوز" - إن أسعار الغاز ترتفع بشكل كبير، في حين أن أسعار الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة انخفضت خلال الأعوام السابقة وتتمتع بالاستقرار.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة لتفادي حدوث حالة طوارئ مناخية ومعالجة فقر الطاقة العالمي.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية عن جوتيريش قوله إننا نواجه اليوم "لحظة الحقيقة" فيما يخص تطورات المناخ، مشددًا على ضرورة إنهاء فقر الطاقة والحد من تغير المناخ.

وأضاف الأمين العام أن الحل يكمن في توفير طاقة ميسورة التكلفة ومتجددة ومستدامة للجميع.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة أن الهدف هو تجديد نظام الطاقة العالمي الذي يتسبب في انبعاث نحو 75% من إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري حوالي العالم.

هبطت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى في عدة سنوات فوق 83 دولارًا للبرميل مع تعرضها لضغوط من تقرير لمعهد البترول الأمريكي يظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعة جدًا.

وعند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضة 1.7 بالمائة عند 81.12 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمائة إلى 77.50 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وفي سياق متصل، صعدت أسعار النفط، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.5% الإثنين.