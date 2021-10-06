الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإفراج عن 3886 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الإفراج عن 3886 سجينًا
الإفراج عن 3886 سجينًا

قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3886) سجينًا تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

يأتى استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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رسائل ٦ أكتوبر

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