بعد ختام أسبوع الموضة بباريس.. أبرز اتجاهات العلامات التجارية (صور)

اختتم، أمس، أسبوع الموضة في باريس بعد الضجة التي أثارها منذ إطلاق عروضه وتشكيلة الأزياء الفريدة التي قدمها ونستعرض في السطور التالية أبرز عروض علامات الملابس الشهيرة في أسبوع الموضة بباريس.

عرض سانت لوران



عرض سانت لوران

ركزت علامة سانت لوران على الخياطة الرجولية كبيرة الحجم وذات الاكتاف العريضة ليتم ارتدائها مع بنطلون جينز عالي الخصر أو بنطال متشابك الشكل وعلى النقيض من ذلك كانت البدلات المريحة للجسم اتجاه أخر للعلامة في العروض، وفقا لموقع the guardian.

علامة هيرميس

علامة هيرميس

في علامة هيرميس، تم التركيز علي اللون الأصفر والبرتقالي المصنوع من أفضل أنواع الجلود ليتم اراتداءها مع ملابس التريكو الفاخرة.

وكذلك تم تصميم الخصر المتطور الذي يتم ارتداؤه برباط مع قمم قصيرة وأكتاف مقصوصة لتعطي مظهرًا شبابيًا، كما ركزت علامة هيرميس على الكورسيه هذا الموسم.

جيفتشي

جيفتشي

منذ أن تولى ماثيو إم ويليامز زمام الأمور في جيفنشي في يونيو 2020 قام بتصميم 4 مجموعات أزياء، لكن هذه كانت أول مجموعاته مع منصة عرض وجمهور مباشر، وتضمنت تصميماته أحذية رياضية كبيرة الحجم وأحذية تصل إلى الفخذ مع سترات مزدوجة مزينة بكشكشة بالإضافة إلي تنانير شفافة تشير إلى مشدات الأزياء الراقية.

روتشاس

روتشاس

تشارلز دي فيلمورين، هو أحدث مدير إبداعي في علامة روتشاس الذي افتتح عرضه علي المنصة بفستان أحمر وبرتقالي بكشكشة تشبه الزعانف تحدد الذراعين.

وكانت أبرز قطع العرض هي قمصان مفككة مقسمة على الأكتاف وفساتين وقمم عصابة كانت ملتوية وملفوفة.

مياو مياو

مياو مياو

افتتحت علامة مياو مياو عرضها بفيلم هزلي قصير كوميدي، وكانت أبرز إطلالات العلامة علي المنصة التنانير ذات الثنيات والبلوزات البحرية والقمصان البيضاء والجوارب الرمادية في الكاحل، وبرزت فساتين ساتان الباستيل المزخرفة.

إيزابيل مارنت

إيزابيل مارنت

انتهجت العلامة تصميم الفساتين القصيرة على على شكل مظلة، وكانت أبرز قطع الملابس الخاصة بها الجينز المعدني المطرز.