الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد ختام أسبوع الموضة بباريس.. أبرز اتجاهات العلامات التجارية (صور)

عرض سانت لوران
عرض سانت لوران

اختتم، أمس، أسبوع الموضة في باريس بعد الضجة التي أثارها منذ إطلاق عروضه وتشكيلة الأزياء الفريدة التي قدمها ونستعرض في السطور التالية أبرز عروض علامات الملابس الشهيرة في أسبوع الموضة بباريس.

كانت خلفية المدرج أنتوني فاكاريلو ، الأضواء المتلألئة لبرج إيفل بمثابة عودة مرحب بها إلى أسبوع الموضة في باريس. أراد فاكاريلو أن يشيد باستقلال روح بالوما بيكاسو وتفسيره مع الخياطة الرجالية. كبيرة الحجم وذات أكتاف عريضة يتم ارتداؤها مع بنطلون جينز عالي الخصر أو بنطال سبانديكس متشابك الشكل مع منصات مكشطة السماء. على النقيض من ذلك ، كانت البدلات التي تلبس الجسم ، وهو اتجاه يبدو أنه يسير بخطى سريعة ، ومصمم للالتفاف واللف حول الجسم
عرض سانت لوران


عرض سانت لوران

ركزت علامة سانت لوران على الخياطة الرجولية كبيرة الحجم وذات الاكتاف العريضة ليتم ارتدائها مع بنطلون جينز عالي الخصر أو بنطال متشابك الشكل وعلى النقيض من ذلك  كانت البدلات المريحة للجسم اتجاه أخر للعلامة في العروض، وفقا لموقع the guardian.

في إطار تركيب أسطواني منزلق في الخلفية في مطار لو بورجيه ، سار العارضون في المحيط في عرض يتألق مع الاهتمام بالتفاصيل والحرفية. تشير المسامير المعدنية الصغيرة المطروقة بالجلد والثقوب التي تفصلها جميعًا إلى تراث هيرميس لتقطيع الخيول. اختارت المديرة الإبداعية ، Nadège Vanhee-Cybulski ، لوحة من اللون الأصفر الزبدي والبرتقالي الغروب من أنعم أنواع الجلود التي يتم ارتداؤها مع ملابس التريكو الفاخرة. توفر الخصر المتطور الذي يتم ارتداؤه برباط مع قمم قصيرة وأكتاف مقصوصة مظهرًا شبابيًا جديدًا ، معززًا بدرجة أكبر من خلال الحد الأدنى من التحولات وفساتين الكورسيه.
علامة هيرميس

علامة هيرميس

في علامة هيرميس، تم التركيز علي اللون الأصفر والبرتقالي المصنوع من أفضل أنواع الجلود  ليتم اراتداءها مع ملابس التريكو الفاخرة.

وكذلك تم تصميم الخصر المتطور الذي يتم ارتداؤه برباط مع قمم قصيرة وأكتاف مقصوصة لتعطي مظهرًا شبابيًا، كما ركزت علامة هيرميس على الكورسيه هذا الموسم.

منذ أن تولى زمام الأمور في جيفنشي في يونيو 2020 ، قام ماثيو إم ويليامز بتسليم أربع مجموعات قبل ذلك ، ولكن هذه كانت أول مجموعاته مع منصة عرض وجمهور مباشر. تضمنت رؤيته للمنزل أحذية رياضية كبيرة الحجم وأحذية تصل إلى الفخذ يرتديها سترات مزدوجة مزينة بكشكشة مع تنانير شفافة تشير إلى مشدات الأزياء الراقية. شهد التعاون مع الفنان جوش سميث ظهور أعماله الفنية على قطع أزياء الشارع ، بينما تسبب عقد من الأسلاك الشائكة في أماكن أخرى في إثارة الجدل بسبب ارتباطاته الشبيهة بالأنبوب.
جيفتشي

جيفتشي

منذ أن تولى ماثيو إم ويليامز زمام الأمور في جيفنشي في يونيو 2020  قام بتصميم 4 مجموعات أزياء، لكن هذه كانت أول مجموعاته مع منصة عرض وجمهور مباشر، وتضمنت تصميماته أحذية رياضية كبيرة الحجم وأحذية تصل إلى الفخذ مع  سترات مزدوجة مزينة بكشكشة بالإضافة إلي تنانير شفافة تشير إلى مشدات الأزياء الراقية.

RochasCharles De Vilmorin هو الطفل الجديد وأحدث مدير إبداعي في منزل Rochas. افتتحت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا بفساتين متلألئة من lamé متلألئة ، تلتها بفستان أحمر وبرتقالي بكشكشة تشبه الزعانف تحدد الذراعين. توقيع فيلمورين على علامة الأزياء الراقية التي تحمل اسمه هي رسوماته الغريبة التي يحولها إلى مطبوعات تزين العباءات والمعاطف. هنا ، ظهرت قطع مماثلة كقميص مفكك مقسم على الكتفين والفساتين وقمم العصابات التي كانت ملتوية وملفوفة.
روتشاس

روتشاس

تشارلز دي فيلمورين، هو أحدث مدير إبداعي في علامة روتشاس الذي افتتح عرضه علي المنصة بفستان أحمر وبرتقالي بكشكشة تشبه الزعانف تحدد الذراعين.

وكانت أبرز قطع العرض هي قمصان مفككة مقسمة على الأكتاف وفساتين وقمم عصابة كانت ملتوية وملفوفة.

افتتح Miu MiuMiu Miu بفيلم هزلي قصير كوميدي لموظف مكتب متوتر يهدد بأخذ المقص إلى أوراقها الجامحة ، ومع الجمهور جالسًا على كراسي دوارة (بدون عجلات) ، يبدو أن السيدة برادا عادت للعمل / الواقع عليها عقل _ يمانع. استمدت خزانة ملابس عملها من نماذج الزي المدرسي: التنانير ذات الثنيات ، والبلوزات البحرية ، والقمصان البيضاء ، والجوارب الرمادية في الكاحل. جاءت الحواف الخام ، المخترقة بالمقص ، في شورت طويل ، وماك ، وثلاجة صغيرة. أي شخص قام بتدوير تنورة المدرسة أو تخصيص زيهم سوف يرتبط بذلك. أكملت فساتين ساتان الباستيل المزخرفة تشكيلة الفريق.
مياو مياو

مياو مياو

افتتحت علامة  مياو مياو عرضها بفيلم هزلي قصير كوميدي، وكانت أبرز إطلالات العلامة علي المنصة التنانير ذات الثنيات والبلوزات البحرية والقمصان البيضاء والجوارب الرمادية في الكاحل، وبرزت فساتين ساتان الباستيل المزخرفة.

كانت صور إيزابيل ماران Hans Feurer ، التي تذكرنا بالتسعينيات ، وهي تلعب برموز الأنوثة المثيرة والملابس الرياضية هي نقطة البداية لمجموعة Isabel Marant لربيع وصيف SS22. تتشابك ملابس البحر والملابس الجاهزة حيث شكلت البيكينيات القاعدة لمعظم الإطلالات ، وتحت بدلات قصيرة وفساتين على شكل مظلة. كانت لوحة الألوان مبهجة ، تذكرنا بغروب الشمس على الشاطئ تكتمل بطبعات الجرافيتي في الثمانينيات جنبًا إلى جنب مع الجينز المعدني المطرز. البارز فيها الأقمشة التقنية التي تغير لونها تحت شدة الإضاءة.
إيزابيل مارنت

إيزابيل مارنت

انتهجت العلامة تصميم الفساتين القصيرة على على شكل مظلة، وكانت أبرز قطع الملابس الخاصة بها الجينز المعدني المطرز.

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