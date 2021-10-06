الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب يكشف سر جديد عن أزمة هاري وميجان مع العائلة المالكة

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه من المقرر إصدار فصول جديدة من كتاب "ميجان: أميرة هوليوود" لأندرو مورتون في 14 أكتوبر الجاري. 


وتابعت أن هناك عدة ادعاءات جديدة حول ما حدث بالفعل خلف جدران القصر، بما في ذلك رد فعل دوق ودوقة ساسكس على صورة فوتوجرافية تم إصدارها للملكة اليزابيث الثانية في بداية عام 2020. 


وشاركت الملكة صورة لها مع تشارلز وويليام وجورج في غرفة العرش بقصر باكنجهام، لتعكس مستقبل الملكية البريطانية في صورة عائلية.


وأكدت الصحيفة أن هاري وميجان رأيا الصورة على أنها "رمز غير معلن" حول مستقبلهما الملكي وجعلهما يتساءلان عن مكانهما في العائلة.


وقال الكاتب الملكي "يشتبه الزوجان الملكيان في أن العائلة بأكملها كانت تتآمر ضدهما".


وتابع "كما رأوا ، كانت الأدلة من حولهم في كل مكان، فكانت الشفرة غير المعلنة واضحة ومباشرة: مستقبل النظام الملكي مضمون ، مع أو بدون ميجان وهاري ".


كما زعم أن هذا الخوف تم تأكيده بالنسبة للزوج عندما ورد أن الملكة أجلت اجتماعًا مع هاري ، حيث كان يريد مناقشة مستقبله الملكي.


وقال أندرو: "هذا الشعور بأنهم في ادنى قائمة اهتمامات العائلة الملكية، على الرغم من شعبيتهم الدولية، تم تأكيده عندما رتب هاري للقاء الملكة لإجراء محادثة بينهم في أوائل يناير".


وأوضحت الصحيفة أن هاري شكك في السياسة الداخلية لعائلته والتي كانت قلقة من أن أي شيء قد توافق عليه الملكة خلال المحادثات غير الرسمية والذي قد يستخدمه هاري كتكتيك تفاوضي.


وبعد أيام قليلة، في 8 يناير، أبلغت ميجان وهاري العالم أنهما يعتزمان التراجع بوصفهما من كبار أفراد العائلة المالكة.


وقالوا في بيانهم إنهم أمضوا "شهورًا عديدة" في التفكير في القرار وقالوا إنهم يرغبون في "القيام بدور تقدمي جديد".


ونوهت الصحيفة بأن الزوجان تحدثا منذ ذلك الحين عن حياتهما في العائلة المالكة وقرارهما بالاستقالة ، في مقابلتين رفيعتي المستوى في وقت سابق من هذا العام.

هاري ميجان دوق ساسكس الملكة اليزابيث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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