سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات المواطنين بالتبين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابي في التبين، تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين كرهاً عنهم، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، اثناء استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات كرهاً عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.