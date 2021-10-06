حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 أكتوبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 6أكتوبر 2021 على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم ويسود بينكم جو ودود فقدتموه منذ مدة بسبب غيرة بعضهم.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.
الثور
مهنيًا: تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله.
عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة.
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.
الجوزاء
مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.
السرطان
مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك ابتداء من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم وتتخلص من الصعوبات.
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
الأسد
مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل مقاربتك للأمور والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء.
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.
العذراء
مهنيًا: قد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقًا.
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك.
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.
ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.
الميزان
مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الأيام السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.
عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه وقف إلى جانبه في أكثر الأوقات حراجة.
صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.
العقرب
مهنيًا: احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.
القوس
مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وخصوصًا لدى أرباب العمل.
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما.
صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلّص من البدانة.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.
الجدي
مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.
عاطفيًا: لا بدّ من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي
الدلو
مهنيًا: قد تحقق هدفاً وفرصاً جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيدًا.
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا.
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.
الحوت
مهنيًا: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد.
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.