رتفاع حاد فى بورصة وول ستريت مع تعافى شركات التكنولوجيا

سجلت بورصة "وول ستريت" ارتفاعات حادة في إغلاق بقيادة "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" إضافة إلى "فيسبوك" التي سجلت ارتفاعا بعد ضربة الأمس.

وتعافت شركات "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" إضافة إلى "ألفابت" وهي الشركات الأعلى قيمة في "وول ستريت"، وذلك في أعقاب موجة مبيعات في أسهم النمو في الجلسة السابقة.

كذلك صعدت أسهم شركة "فيسبوك" بنسبة 2 في المئة، بعد يوم من تعرضها لضربة قوية عندما تعطلت خدمتها وتطبيقا "واتساب" و"ماسنجر" ومنصتها "انستغرام" لتبادل الصور لساعات.

وارتفعت جميع القطاعات الرئيسية الأحد عشر تقريبا المدرجة في المؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، وجاءت أسهم البنوك وشركات خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بين أكبر الرابحين.

وسجل "ستاندرد اند بورز" تحركات بنسبة 1 في المئة، صعودا أو هبوطا لرابع جلسة على التوالي.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 315.57 نقطة، وبنسبة 0.93 في المئة، إلى 34318.49 نقطة، في حين قفز المؤشر "ستاندرد اند بورز "500 القياسي 45.26 نقطة، بنسبة 1.05 في المئة، ليغلق عند 4345.72 نقطة.

بينما أغلق "ناسداك" المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا مرتفعا 178.35 نقطة، وبنسبة 1.25 في المئة، إلى 14433.83 نقطة.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أول أمس الأثنين ، لاحظ مستخدمو خدمة «واتساب» توقف التطبيق، إذ أن عملية تلقي وإرسال الرسائل تعطلت بشكل تام.

وفي البداية، ظن العديد أن المشكلة ترتبط بالإنترنت لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق «فيسبوك» الرئيسي، فوجدوه هو أيضًا معطلًا.

وتوالت البلاغات من المستخدمين، وضج موقع «تويتر» بمنشورات تفيد بتعطل خدمات «فيسبوك».

ورصدت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بلاغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالميًا وأصاب الملايين.

وعقب ساعة من العطل، علقت شركة «فيسبوك» عبر «تويتر» بعدما عجزت عن النشر على منصتها بسبب العطل الذي ضربها.

وقالت فى تغريدة لها على «تويتر» إن هناك عطلًا، مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

من جانبها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي، مستدركة "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".

كما قالت خدمة انستجرام "نمر بأوقات صعبة وندعو المستخدمين إلى الصبر