فى ذكرى النصر.. «الخارجية» توجه التحية لشهداء أكتوبر الأبرار

أعربت وزارة الخارجية عن تهنئتها بذكرى الانتصار في حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقالت الخارجية، في بيان، : "في ذكرى انتصار الساس من أكتوبر المجيد.. تحية عرفان وتقدير واجبة لشهداء مصر الأبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة في يوم العزة والكرامة لاسترداد أرض سيناء الغالية".

وتابعت :"تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية ورجالها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل صون سيادة هذا الوطن وحفظ مقدراته ودعم مسيرته نحو التقدم والرفعة والازدهار.. تحيا مصر".

وتحل غدًا الذكرى الـ48 لذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

الخارجية تحيي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد