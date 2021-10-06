الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزهم شاروخان.. نجوم بوليوود يعانون من المرض

شاروخان
شاروخان

فقدت بوليوود في الآونة الأخيرة بعض النجوم العظماء بسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل سيدهارث شوكلا الذي توفي علي إثر الإصابة بنوبة قلبية، وعرفان خان الذي رحل بسبب السرطان.

وعالم المشاهير الفاتن الذي نراه على الشاشة له أيضًا ظل مختلف خلف الكاميرا، حيث يكافح عدد كبير من مشاهير بوليوود بسبب المعاناة من بعض المضاعفات الصحية الخطيرة الشائعة وغير الشائعة.

 

شاروخان


كشف ملك بوليوود شاروخان أنه خضع لعملية جراحية في الكتف خمس مرات في  حياته، فالملك خان يعاني من آلام مزمنة في الذراع والظهر، وبدأت المشكلة في ظهره أثناء التصوير لأغنية Chhaiya Chhaiya من فيلم Dil Se.


سلمان خان

 

يعاني  سلمات خان من حالة صحية خطيرة تسمى Trigeminal Neuralgia، وتسبب له هذه الحالة ألمًا شديدًا لا يطاق في الخدين والفكين.

ويخضع خان حاليًا للعلاج من هذه الحالة الصحية الخطيرة.

 

أميتاب باتشن 


يكافح الممثل المخضرم ونجم السينما الهندية أميتاب باتشان مرضًا خطيرًا وقاتلًا يسمى الوهن العضلي الشديد. يُعرف الوهن العضلي الوبيل أيضًا باسم اضطراب عصبي عضلي مناعي ذاتي يؤدي عمومًا إلى تآكل العضلات مما يؤدي في النهاية إلى ضعف شديد.

 

هريثيك روشان


هريثيك روشان أحد أشهر نجوم بوليوود المفضلين ، يصارع أيضًا مرضًا مزمنًا حيث يعاني من ورم دموي مزمن، وهذه الحالة ناتجة عن نوع من إصابات الدماغ الرضية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى صداع وألم في الأذن لا يطاق.

 

سونام كابور

 

كافحت سونام كابور من مرض السكري طوال حياتها، ويمكن أن يكون مرض السكري مميتًا إذا تم تجاهله أو عدم علاجه.

 

مانيشا كويرالا

 

تم تشخيص إصابة مانيشا كويرالا بسرطان المبيض وكانت معركة طويلة وصعبة لها منذ ذلك الحين.

سونام كابور سلمان خان اميتاب باتشان شاروخان بوليود نجوم بوليود يعانون من المرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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