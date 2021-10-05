حماس تثمن دور مصر فى غزة.. وتكشف ملفات اجتماع القاهرة

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم، بيانًا، أكدت فيه تثمينها للجهود التي تبذلها مصر من أجل استمرار الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر، وفي مختلف ملفات القضية الفلسطينية.

حماس: دور مصر كبير تجاه القضية الفلسطينية

والتقى وفد حماس، بقيادة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، مع المسئولين المصريين في القاهرة، وبحثا العديد من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني.

وأعرب وفد حماس عن تقديره لدور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، ولقاءاتها المتواصلة مع قيادة الحركة، كما قدموا التهنئة لمصر رئاسة وحكومة وشعبًا في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

ملفات اجتماع حماس في القاهرة

وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، وأكدت قيادة الحركة المواقف الواضحة والثابتة في إطار مشروع التحرر الوطني.

وبحث الجانبان قضية القدس بشكل عام، والشيخ جراح وما يجري في المسجد الأقصى المبارك من ممارسات ومخططات الاحتلال بهذا الخصوص، وسبل التعامل لكبح سلوك الاحتلال وإجراءاته في القدس والأقصى.

وتناول اللقاء ملف صفقة تبادل الأسرى، مؤكدين الدور المصري بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى في ظل تعنت الاحتلال وعدم التقدم في هذا الملف.



وعبر الوفد عن تقديره للخطوات التي تقوم بها مصر تجاه قطاع غزة، سواء في ملف معبر رفح البري، أو إجراءات تخفيف الحصار والمشاركة في الإعمار وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مع الدعوة إلى المزيد من هذه الخطوات، وخاصة المتعلقة بسفر المواطنين والحركة التجارية، كما وصف اللقاءات الحالية بالإيجابية.

وناقش الجانبان سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حرص الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، معبرًا عن تقديره للدور المصري والجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر في ذلك.

وبحث الجانبان أيضًا العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، وأكد وفد الحركة حرصه على العلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقًا من التقدير لها، والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة.

وقدم وفد قيادة الحركة الشكر لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، مؤكدًا استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات.