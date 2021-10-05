التحقيق في اتهام شخص بالنصب على المواطنين في أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات تتهم أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق طرح وحدات سكنية وهمية للبيع في منطقة حدائق أكتوبر، بالمنطقة السياحية "أ".

وكشفت البلاغات أن المتهم "ت.أ" استدرج ضحاياه بإقناعهم أنه سيقدم لهم تسهيلات في مقدمات الحجز، وبدأ في بيع الوحدات قبل البناء، بالاشتراك مع آخر يدعى "ع. أ".

وأضافت البلاغات أن المتهم جمع نحو 3 ملايين جنيه، وقبل تسليم العقار، فوجئ المواطنين باختفائه، وإغلاق مقر شركته، وهواتفه؛ كما أنكر شريكه العقود التي وقعت مع المشترين.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم وشريكه كانا ينصبان على المواطنين، ببيع الوحدة السكنية الواحدة، لأكثر من شخص.