الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اتهام شخص بالنصب على المواطنين في أكتوبر

متهم
متهم

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات تتهم أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق طرح وحدات سكنية وهمية للبيع في منطقة حدائق أكتوبر، بالمنطقة السياحية "أ".

وكشفت البلاغات أن المتهم "ت.أ" استدرج ضحاياه بإقناعهم أنه سيقدم لهم تسهيلات في مقدمات الحجز، وبدأ في بيع الوحدات قبل البناء، بالاشتراك مع آخر يدعى "ع. أ". 

وأضافت البلاغات أن المتهم جمع نحو 3 ملايين جنيه، وقبل تسليم العقار، فوجئ المواطنين باختفائه، وإغلاق مقر شركته، وهواتفه؛ كما أنكر شريكه العقود التي وقعت مع المشترين.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم وشريكه كانا ينصبان على المواطنين، ببيع الوحدة السكنية الواحدة، لأكثر من شخص.

النيابة العامة أكتوبر تحقيقات بلاغات النصب الاحتيال وحدات سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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