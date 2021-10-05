رئيس منتدى أئمة فرنسا: الإخوان تستخدم لغة الضحية لاستغلال الشباب ونشر التطرف

حذر الإمام حسن شلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا، من خطورة جماعة الإخوان وحركات الإسلام السياسي، قائلا إنها تستخدم لغة الضحية لاستغلال الشباب المسلم في فرنسا وجعلهم متطرفين، وفقا لما نقله معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" في تقرير له.

وأضاف الإمام الفرنسي من أصل تونسي وإمام مسجد درانسي في الضاحية الشمالية لباريس، بمقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» سبتمبر الماضي، ونقلها «ميمري» أن المسلمين في فرنسا لا يعانون من الظلم أو العنصرية، كما تروج جماعة الإخوان، ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون الآخرون.

وأشار الباحث الإسلامي المعروف بمواقفه المناهضة لجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان وتنديداته لمحاربه إجرام الجماعة، إلى أن معظم الشباب المسلمين المولودين في فرنسا يجهلون حقيقة هذا التيار المتطرف، ويتأثرون بالتعاليم الدينية التي تنشرها مثل هذا الجماعات على مواقع الانترنت المختلفة دون وعي.

وتابع: «أنا لا أؤمن بلغة الضحية بل لغة المسئولية، نحن لا نعاني من الظلم في فرنسا، ولنا نفس حقوق الباقين، ولكن جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي هي التي تستخدم لغة الضحية لاستغلال الشباب وغرس الأفكار المتطرفة داخل عقولهم».

واستكمل: «في فرنسا، هناك خطاب يساري راديكالي متطرف يستخدم لغة الضحية، يقولون للشباب المسلم إنهم يعانون من الظلم. لا! في الواقع ، هناك بالفعل مشاكل اجتماعية، وأحياء فقيرة في فرنسا، لكن هذا ليست هذه هي المشكلة الحقيقية التي قد تمنعهم من التقدم. يجب أن تنظر إلى المستقبل بدلاً من الماضي الاستعماري، أو إلى الادعاءات غير المنطقية حول العنصرية (ضد المسلمين) أو ما شابه ذلك».