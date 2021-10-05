الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أطنان كبدة مجمدة ودواجن فاسدة فى ثلاجة بالقاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 4 أطنان كبدة مجمدة ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص قبل بيعها للمواطنين في  القاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 4 أطنان كبدة مجمدة ودواجن يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين القاهرة 4 أطنان كبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ثلاجة

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وائل لطفي

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